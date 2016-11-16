Привет, Друзья!
На подходе новое дополнение к игре The Division!
К сожалению, данное дополнение владельцы PS4 получат на месяц позже обладателей ПК и Xbox. Само дополнение выходит 22 ноября, на ПК и Xbox... для нас оно станет доступно только 20 декабря! Увы, но такое решение принял разработчик.
На днях прошло тестирование данного режима на ПК. Хотелось-бы поделиться своими впечатлениями, немного описать новое дополнение и дать некоторые рекомендации.
Зачем?
Все дело в том, что данное дополнение серьезно отличается от всего того, что мы видели в игре The Division!
Учитывая, что многие давно забросили данную игру им будет интересно узнать о новом дополнении и возможно некоторые из вас захотят поиграть в новом режиме.
Давайте теперь перейдем к особенностям нового DLC, а точнее нового режима.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ВЫЖИВАНИЕ
Данный режим будет посвящен только одной цели (возможно пока) - вывезти из Темной зоны вакцину от вируса поразившего Нью Йорк.
Все это настолько срочно, что несмотря на сильнейшую метель нас везут туда на вертолете, который по всем законам жанра терпит крушение. В свою очередь мы получаем травму, которая без серьезного лечения не даст нам прожить долго. Однако, есть некоторое время, за которое мы все еще можем спасти человечество.
Миссия запускается в Терминале основной базы.
При старте нам предложат выбрать в каком режиме мы хотим ее выполнить. Есть два доступных: PVP или PVE.
Данные режимы отличаются тем, что в PVP режиме нас могут убить другие игроки, а в PVE - нет. Правда и мы не сможем помешать забрать наш трофей другому игроку! Именно так. Ведь в режиме PVE - другие игроки также будут присутствовать!!!
После выбора режима, начинается заполнение сервера. Для старта необходимо будет подобрать 24 агента.
Только после этого начнется миссия.
Еще одна особенность режима - все мобы и ресурсы не появляются на карте повторно. Если любой из 24 игроков на сервере берет предмет или ресурс, или убивает моба - в данной сессии он больше не появится.
Именно по этому, имеет смысл не ходить группой из 4-х человек до входа в темную зону. На всех игроков просто не хватит находимых лекарств.
В темной зоне все происходит намного быстрее и там вполне можно объединиться обратно.
ЧТО И ЗАЧЕМ НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ В ДАННОМ РЕЖИМЕ?
1. Теплая одежда.
В данном режиме, мы сильно зависим от того, насколько тепло мы одеты. Каждая вещь теперь носит не только косметический смысл, но также имеет и показатель температуры на которую она рассчитана.
Исходя из характеристик всей внешки, которая надета на нашем персонаже будет рассчитан общий показатель температуры при котором мы не будем замерзать. Чем легче мы одеты, тем быстрее мы замерзнем. Все просто.
2. Лекарства (таблетки и шприцы)
Мы травмированы и медленно умираем. Однако, для выполнения задания требуется прожить больше отведенного изначально времени. Таблетки и шприцы позволят увеличить срок жизни нашего персонажа и выполнить порученную миссию.
Особенность данных медикаментов в том, что принимать их постоянно не выйдет. Как и в жизни, организм начинает привыкать к медикаментам и они действуют все слабее и слабее. Бонус к продолжительности жизни будет с каждым приемом лекарства снижаться. Для максимального эффекта, нам будет нужно принимать сначала таблетки и потом переходить на уколы. Правда нам выбирать не приходится и не редко, будем принимать то, что будет в наличие. В любом случае, выжить больше двух часов получалось редко. Соответственно, вся операция должна завершиться в данный промежуток времени. До истечения времени нам необходимо эвакуироваться на вертолете, для получения медицинской помощи в стационаре.
3. Еда и вода.
Для регенерации здоровья нам нужно питаться. Найденные консервы и протеиновые батончики позволят нам, после их приема запускать процесс регенерации здоровья и постепенно восстанавливать его. Без них пополнить здоровье можно только аптечкой, но она нам понадобится на другие, более важные цели. С помощью аптечки мы можем реанимировать себя, когда получим урон от противника и упадем на колени. Так-же при наличие аптечки в течении некоторого времени, мы можем поднять полностью погибшего товарища, либо другого игрока.
Вода или лимонад нам серьезно улучшают зрение. Все сундуки и ящики в небольшом радиусе от персонажа начинают подсвечиваться золотым. Так-как в городе практически всегда метель - видимость нулевая. Питье существенно помогает сократить время подготовки персонажа к выполнения основного задания.
4. Оружие, броня и способности.
Не совсем понятно, почему нашего агента отправили на задание без нормального снаряжения и теплой одежды, но это факт. Каждый раз мы начинаем данный режим с пистолетом, очень простой броней, легкой одеждой и без своих навыков.
Для выполнения поставленной миссии нам потребуется найти, либо изготовить броню и оружие. Способности мы будем вспоминать возле верстаков в убежищах.
После катастрофы нам будут попадаться не сильно крепкие противники, но чем ближе мы будем продвигаться к темной зоне, тем сложнее противники нам будут вставать на пути.
5. Противогаз.
Выжить в Темной зоне, из которой нам нужно вызвать вертолет для эвакуации, без противогаза первого уровня - не возможно. Для выполнения миссии нам потребуется его изготовить. Так-же на карте есть зараженные участки, где можно неплохо разжиться хорошим шмотом. Естественно при условии - мы будем в противогазе. Для данных зон нам потребуется противогаз второго уровня (улучшенный первый).
6. Ракетница.
Для вызова вертолета, нам потребуется в одном из убежищ изготовить себе сигнальную ракетницу. Без нее начать эвакуацию не получится.
Теперь можно поговорить о небольшом гайде для начинающих игроков.
НЕБОЛЬШОЙ ГАЙД
В город мы попадаем в очень сильную метель. Видимость минимальная. Нормально видеть нам не возможно. Это сильно усложняет игру. Не видно ни ресурсов, ни врагов...
Самое главное о чем нам нужно постоянно помнить - это поддержание теплового баланса персонажа.
Пока мы не оделись по погоде, по мере замерзания нам нужно согреваться. По всему городу раскиданы бочки, в которых мы можем развести огонь и согреться. Так-же есть доступные помещения, квартиры, метро и убежища. В данных местах обычно температура положительная, либо там намного теплее чем на улице.
Начало и подготовка к Темной зоне. Свою игру мы начинаем в убежище, которое нужно обязательно быстро обыскать и принять найденные в нем медикаменты.
Потом нужно осмотреться на карте и как можно быстрее выдвинуться к месту крушения вертолета.
Все дело в том, что на месте крушения обычно есть хорошие вещи, которые мы найдем или изготовим сами довольно не скоро. Если вылазка выгорит, то мы серьезно сократим время до подготовки к выполнению основной цели миссии.
Не забываем о том, что другие игроки также будут планировать захватить груз с вертолета и не теряем времени.
Рекомендуется пропустить первоначальную заставку после старта миссии, так как время у всех игроков начинает идти одновременно. В то время, пока мы будем смотреть ролик, другие игроки уже будут собирать вещички на месте крушения вертолета.
Каждый раз, группа начинает свой путь в различных местах карты. Место крушения выбирается случайно.
До конца не понятно, но скорее всего группы игроков на сервере распределяются по карте равномерно и только у двух/трех групп - общее место крушения вертолета.
После сбора трофеев из вертолета приступаем к сбору ресурсов, поиску оружия и подготовке группы к входу в темную зону.
Рекомендуется не подходить близко к границе темной зоны. Не смотря на то, что там гораздо чаще встречается более качественное снаряжение, туда пойдут почти все игроки.
Намного проще и эффективнее, заняться сбором ресурсов и медикаментов по окраинам. После этого собираем себе противогаз и чистим зараженные зоны вне территории Темной зоны.
По порядку сборки, на первом месте (если после осмотра места крушения вертолета нам так и не удалось разжиться оружием) изготавливаем себе именно его. Нам нужно заполнить хотя-бы один слот.
По результатам игры на тестовом сервере, мне и многим товарищам больше всего понравился пулемет М60. На него и рекомендую обратить внимание. При наличие ресурсов очень желательно сделать его фиолетовым. После входа в темную зону - изготовим себе золотой. Однако, на вкус и цвет, товарища нет. Уверен, что каждый подберет себе любимый вариант самостоятельно.
Если оружие есть - нам необходим противогаз. Для зараженных участков в любом месте карты - улучшенный (второго уровня), для Темной зоны - обычный (первого уровня).
Почему именно он? Все довольно просто. Очень сложно прогнозировать как обернется сбор ресурсов и будет развиваться ситуация. В случае крайней необходимости и очень плохом дропе ресурсов, нам придется эвакуироваться без вакцины. На все остальное, просто не останется времени. Все вертолетные площадки расположены в Темной зоне. Без противогаза нам туда не попасть. Если мы направим ресурсы на другие цели, то нам банально может не повезти и мы погибнем от болезни так и не зайдя в Темную зону. Именно по этому, в первую очередь изготавливаем себе противогаз, желательно второго уровня.
Далее на очереди будет способность "Первая помощь". Данный талант доступен для изучения в убежищах расположенных возле Темной зоны. Лечиться нам придется много. Как вариант, если работаем группой то один из группы готовит медика, а напарник может выбирать по вкусу.
Темная зона. Для захода в Темную зону, нам будет желательно поднять свою живучесть выше 100 тыс.
Для эвакуации нам потребуется больше 120 тыс. единиц живучести.
Вне Темной зоны на верстаках доступны рецепты максимум фиолетовые, в Темной зоне - золотые.
Также в Темной зоне намного больше качественных предметов для прокачки персонажа. Противники также крепче.
Сразу улететь нам не дадут новые мобы, которые появляются за миссию только один раз после вызова вертолета. Так называемые - Охотники за Агентами! Это очень не простые противники. Они используют весь арсенал агентов, постановку помех, турели, постоянно кушают аптечки и т.п. Убить их не подготовленным к этому персонажем, практически не возможно. Более того, при приближении к такому Охотнику вплотную выжить нашему агенту не позволят. В арсенале Охотников есть "совковая лопата", которой он убивает агента с одного удара, не смотря на оставшееся здоровье вашего персонажа.
В общем, перед эвакуацией нам потребуется пошерстить Темную зону и подготовить своего бойца.
Весь процесс можно совместить с добыванием вакцины, которая дает нам очень хорошую прибавку к наградам за миссию. А именно - почти удваивает количество эвакуированных контейнеров.
В качестве призов за прохождение Выживания, мы получаем различные контейнеры со снаряжением и оружием.
Замечу, что у каждого из агентов отряда вакцина расположена в разных участках Темной зоны и для получения бонуса за миссию, нужно каждому агенту группы забрать свой экземпляр.
Участники группы, получают из вашего ящика с вакциной технику спецотряда, которая нужна для изготовления ракетницы.
Ракетницу можно изготовить только одному из отряда, для получения дополнительного бонуса за ее изготовление остальные участники должны ее просто подержать в руках. Для этого передаем по кругу ракетницу всем своим товарищам.
Эвакуация.В темной зоне есть всего три места для вызова вертолета. Наиболее простое - крыша автостоянки, расположенной во втором секторе Темной зоны. Пока не пофиксили легкое место, расположенное возле магазина с именным противником. Туда поднимаемся по веревке. После вызова вертолета, убегаем туда и расстреливаем из золотой снайперки М44 нашего охотника.
Как было сказано ранее, после начала эвакуации появляются Охотники за Агентами.
Их будет ровно столько, сколько членов вашей группы дожило до момента начала эвакуции.
Вторая особенность - это то, что если по какой-либо причине, после убийства своих охотников не получилось сесть в вертолет (например кто-то пробегал мимо и забрался на ваше место), то при повторном вызове Охотники за Агентами уже не появятся.
Нам очень понравилась следующая тактика, при которой получалось быстро уничтожать Охотников на агентов.
Для предотвращения постоянного лечения Охотника и его обездвиживания, применялась стика. Когда получалось зацепить охотника, он довольно быстро нейтрализовался. Лечиться он не мог и передвигаться - тоже. Закрепляем эфект шоковой гранатой и дело в шляпе!
Зачем нам все это нужно?
За выполнении миссии мы будем получать различные контейнеры из которых будет доступно снаряжение и оружие с максимально доступным гиром.
На момент старта нового дополнения, максимальный гир вещей составит - 256
Еще одна особенность режима в том, что в одной команде могут играть персонажи и 4-го и 30-го уровней.
Единственная разница для них будет по результатам наград за миссию. 4-й уровень из контейнеров получает вещи с минимальным гиром.
Мое мнение о новом режиме.
Лично я рад, что данный режим появиться в этой игре.
Теперь одиночная игра, становиться вполне интересной. Однако, для данного режима на мой взгляд больше подходит игра в команде из 2-х человек.
Благодарю за потраченное время и надеюсь, что данный обзор кому-то поможет принять решение о покупке дополнения, а возможно и игры в целом!