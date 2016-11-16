Сообщение от sw88tch Сообщение от

Ребят, очень глупый вопрос. Тоже периодически захожу в Дивизию, но как начать режим "Выживание" так и не понял. Подскажите пожалуйста? А то появился где обычно, разве что сложность врагов можно менять (5 пунктов по гиру) и все.